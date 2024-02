Первый (четвертый) эпизод «Звездных Войн» вновь покажут в кинотеатрах

May the Fourth Be With You

Предупредите джедаев, молодых и старых. Первое (четвертое) путешествие в далекую-далекую галактику произошло 25 лет назад. Так, «Звездные войны Эпизод I: Скрытая угроза» вернется на большой экран 3 мая 2024 года.