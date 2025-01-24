Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2025, 23:06
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Первый дата-центр на Луне будет запущен в феврале

Он будет защищен от природных катастроф
В феврале на Луне заработает первый в мире дата-центр. Американский стартап Lonestar Data Holdings объявил о готовности запустить «Freedom Data Center» в рамках миссии на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Центр данных будет доставлен на поверхность Луны с помощью лунного модуля от Intuitive Machines.
Первый дата-центр на Луне будет запущен в феврале

© Ferra.ru

Главное преимущество размещения данных на Луне — абсолютная физическая безопасность. Лунный дата-центр защищен от природных катастроф, кибератак и геополитических конфликтов, которые угрожают серверам на Земле. Кроме того, система будет работать на солнечной энергии и использовать твердотельные накопители, охлаждаемые естественным образом, что делает ее намного экологичнее обычных дата-центров.

Lonestar уже заручился поддержкой первых клиентов, включая правительство Флориды, власти острова Мэн, компанию по разработке искусственного интеллекта Valkyrie и даже известную музыкальную группу Imagine Dragons.

Для подстраховки «Freedom Data Center» будет иметь резервное копирование данных на Земле, в дата-центре Flexential в Тампе, штат Флорида.

Источник:Tech Spot
Автор:Булат Кармак
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