Первый дата-центр на Луне будет запущен в феврале

Главное преимущество размещения данных на Луне — абсолютная физическая безопасность. Лунный дата-центр защищен от природных катастроф, кибератак и геополитических конфликтов, которые угрожают серверам на Земле. Кроме того, система будет работать на солнечной энергии и использовать твердотельные накопители, охлаждаемые естественным образом, что делает ее намного экологичнее обычных дата-центров.

Lonestar уже заручился поддержкой первых клиентов, включая правительство Флориды, власти острова Мэн, компанию по разработке искусственного интеллекта Valkyrie и даже известную музыкальную группу Imagine Dragons.

Для подстраховки «Freedom Data Center» будет иметь резервное копирование данных на Земле, в дата-центре Flexential в Тампе, штат Флорида.