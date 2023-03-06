Первый домашний шоколадный 3D-принтер скоро поступит в продажу

Принтер будет доступен для предварительного заказа с 17 апреля на сайте cocoapress.com. Наборы для Cocoa Press будут стоить от 1499 долларов (около 113 тысяч рублей по актуальному курсу). Компания заявляет, что на сборку системы уйдёт 10 часов.

Принтер нагревает шоколад до 33 градусов по Цельсию. Он использует 70-граммовые картриджи со специальным шоколадом, который затвердевает при температуре до 26,67 градусов по Цельсию. Такие картриджи компания будет продавать по 49 долларов за упаковку из 10 штук. Принтер безопасен, так как шоколад касается только четырёх частей, которые легко снять и очистить в раковине.