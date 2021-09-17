Первый экипаж из непрофессиональных космонавтов опубликовал фото из космоса

Об этом в своём твиттере написали представители миссии Inspiration4. Группа непрофессиональных космонавтов находится на орбите второй день. В день вылета и выхода на орбиту в твиттере миссии появилось сообщение: «Экипаж провёл невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 оборотов вокруг Земли».