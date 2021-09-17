Первый экипаж из непрофессиональных космонавтов опубликовал фото из космоса

Наука и технологии
Вчера в 21:54
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Первый экипаж из непрофессиональных космонавтов опубликовал фото из космосаНа орбите команда проведёт три дня
Первая миссия SpaceX, полностью состоящая из гражданских лиц, опубликовала первые фото своего нахождения на околоземной орбите.
Об этом в своём твиттере написали представители миссии Inspiration4. Группа непрофессиональных космонавтов находится на орбите второй день. В день вылета и выхода на орбиту в твиттере миссии появилось сообщение: «Экипаж провёл невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 оборотов вокруг Земли».
Отмечается, что в космосе команда проведёт три дня.