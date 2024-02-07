Первый еще не готов, а TSMC уже готова строить второй завод в Японии

Хотя новая фабрика не будет производить самые передовые чипы, она будет предназначена для автомобильной промышленности, потребительских и высокопроизводительных вычислительных приложений.

Этот шаг отражает глобальную тенденцию диверсификации производства чипов за пределами Тайваня. Проект TSMC в Аризоне — еще один пример, но и с ним есть проблемы.

Партнерство с Sony и Toyota свидетельствует о глубокой отраслевой поддержке японского направления TSMC. Пока подробности остаются под секретом.