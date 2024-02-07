Первый еще не готов, а TSMC уже готова строить второй завод в Японии

Опубликовано 07 февраля 2024, 18:17
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Первый еще не готов, а TSMC уже готова строить второй завод в ЯпонииПри поддержке технологических гигантов
Тайваньская TSMC расширяет свое присутствие в Японии, объявив о строительстве второй фабрики по производству чипов при поддержке Sony и Toyota. Этот проект стоимостью более 20 миллиардов долларов следует за строительством другого предприятия TSMC, которое должно открыться в этом году.
Хотя новая фабрика не будет производить самые передовые чипы, она будет предназначена для автомобильной промышленности, потребительских и высокопроизводительных вычислительных приложений.
Этот шаг отражает глобальную тенденцию диверсификации производства чипов за пределами Тайваня. Проект TSMC в Аризоне — еще один пример, но и с ним есть проблемы.
Партнерство с Sony и Toyota свидетельствует о глубокой отраслевой поддержке японского направления TSMC. Пока подробности остаются под секретом.