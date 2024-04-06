Первый комикс про супермена продали за 6 000 000 долларов

Первый комикс про супермена продали за 6 000 000 долларовНовый рекорд
Этот выпуск 1938 года имеет не только денежную ценность — он обладает огромным культурным значением. Созданный Джерри Сигелом и Джо Шустером, Action Comics #1 знаменует собой первое в истории появление Супермена. Он познакомил мир с культовой историей Кал-Эла, инопланетянина, посланного на Землю, который вырастает и становится защитником справедливости. Помимо Супермена, в комиксе также дебютировали Лоис Лейн и Затара, заложив основу для десятилетий истории о супергероях.
Аукцион Heritage Auctions описывает этот экземпляр как самый «захватывающе красивый» из всех, что они когда-либо предлагали. Учитывая возраст комикса (86 лет), нетронутые экземпляры встречаются невероятно редко. Личность счастливого (и очень богатого) покупателя пока не разглашается.