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Наука и технологии
Опубликовано 06 апреля 2024, 09:00
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Первый комикс про супермена продали за 6 000 000 долларов

Новый рекорд
Копия Action Comics #1 была продана за рекордные 6 миллионов долларов на аукционе Heritage Auctions. Эта историческая продажа побила все предыдущие рекорды, закрепив за Action Comics #1 место самого дорогого комикса в истории.
Первый комикс про супермена продали за 6 000 000 долларов
© Ferra

Этот выпуск 1938 года имеет не только денежную ценность — он обладает огромным культурным значением. Созданный Джерри Сигелом и Джо Шустером, Action Comics #1 знаменует собой первое в истории появление Супермена. Он познакомил мир с культовой историей Кал-Эла, инопланетянина, посланного на Землю, который вырастает и становится защитником справедливости. Помимо Супермена, в комиксе также дебютировали Лоис Лейн и Затара, заложив основу для десятилетий истории о супергероях.

Первый комикс про супермена продали за 6 000 000 долларов

© Heritage Auctions

Аукцион Heritage Auctions описывает этот экземпляр как самый «захватывающе красивый» из всех, что они когда-либо предлагали. Учитывая возраст комикса (86 лет), нетронутые экземпляры встречаются невероятно редко. Личность счастливого (и очень богатого) покупателя пока не разглашается.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#комиксы
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#рекорд
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#аукцион