Первый коммерческий реактор ядерного синтеза обзавелся искусственным интеллектом

Чтобы помочь в процессе проектирования амбициозного проекта электростанции, ученые из Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) объединились с технологическими гигантами Intel и Dell, а также Кембриджским университетом, чтобы создать «цифровой двойник» реактора.

Термоядерная энергия, которую часто называют «святым Граалем» источников энергии, обладает потенциалом для получения чистой и богатой энергии. Однако создание термоядерной электростанции, способной эффективно поставлять энергию в сеть, оказалось чрезвычайно сложной задачей.

Цифровой двойник, виртуальная копия реактора, позволит исследователям использовать искусственный интеллект и суперкомпьютеры для проведения обширного моделирования и симуляции, что ускорит разработку конструкции термоядерного реактора.