Первый космический отель откроет свои двери уже в 2027 году
При этом постройка объекта планируется уже в 2025 году, [пишет[(https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9311791/Worlds-space-HOTEL-begin-construction-low-Earth-orbit-2025.html) Daily Mail. Таким образом, на «сбор» и выведение станции на орбиту может уйти всего лишь два года. Ожидается, что конструкция отеля будет вмещать в себя ресторан, кинотеатр и спа-салон. При этом общая вместимость отеля должна составить 400 человек.
На данный момент нет точной информации, во сколько обойдётся строительство Voyager Station. Также неизвестна и цена, в которую обойдётся одна ночь проживания там. Но разработчики проекта уже заявили, что стоимость строительства космического отеля существенно снизилась после появления многоразовых ракет-носителей. Так, например, производит SpaceX.