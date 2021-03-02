Первый космический отель откроет свои двери уже в 2027 году

При этом постройка объекта планируется уже в 2025 году, [пишет[(https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9311791/Worlds-space-HOTEL-begin-construction-low-Earth-orbit-2025.html) Daily Mail. Таким образом, на «сбор» и выведение станции на орбиту может уйти всего лишь два года. Ожидается, что конструкция отеля будет вмещать в себя ресторан, кинотеатр и спа-салон. При этом общая вместимость отеля должна составить 400 человек.