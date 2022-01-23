Первый мэр получил зарплату в криптовалюте

СМИ пишут, что на этой неделе политик получил первую выплату в цифровой валюте через биржу Coinbase. Адамс вступил в должность мэра 1 января 2022 года. Его зарплата составляет около $5,9 тысячи за две недели. Эта сумма каким-то образом распределяется между двумя криптовалютами. В какой пропорции, неизвестно.

Ещё в ноябре прошлого года Адамс заявил, что получит первые три зарплаты в криптовалюте. Кроме того, мэр пообещал превратить Нью-Йорк в центр криптовалютной индустрии.

На момент публикации новости стоимость биткойна составляет $35 800.