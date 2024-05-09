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Наука и технологии
Опубликовано 09 мая 2024, 22:55
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Первый мозговой чип Neuralink Илона Маска столкнулся с проблемами

Возможно, вина в воздухе
Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейсов мозг-компьютер, признала неудачи в создании своего первого имплантата для человека. Несмотря на первые успешные примеры, когда парализованный человек управлял курсором и играл в видеоигры с помощью своего разума, компания признала наличие технических проблем.
Первый мозговой чип Neuralink Илона Маска столкнулся с проблемами
© Ferra

N1, имплантированный 29-летнему Ноланду Арбо, со временем столкнулся с проблемой снижения скорости передачи данных. Расследование показало, что некоторые из тонких нитей, соединяющих чип с моторной корой головного мозга Арбо, втянулись. По одной из версий, причиной смещения нитей стал воздух, попавший в череп Арбо после операции.

Компания Neuralink утверждает, что устранила эту проблему благодаря корректировке программного обеспечения и улучшению методов обработки сигнала. Они сообщают о чистом увеличении скорости передачи данных, даже при меньшем количестве активных электродов.

Эта «неудача» подчеркивает сложность технологии Neuralink. Несмотря на то, что технология не является абсолютно новой — интерфейсы мозг-компьютер существуют уже несколько десятилетий — акцент Neuralink на беспроводной передаче данных предлагает потенциально меняющую жизнь технологию для людей с параличом.

Источник:Futurism
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#Мозг
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#Илон Маск