Первый мозговой чип Neuralink Илона Маска столкнулся с проблемами

N1, имплантированный 29-летнему Ноланду Арбо, со временем столкнулся с проблемой снижения скорости передачи данных. Расследование показало, что некоторые из тонких нитей, соединяющих чип с моторной корой головного мозга Арбо, втянулись. По одной из версий, причиной смещения нитей стал воздух, попавший в череп Арбо после операции.

Компания Neuralink утверждает, что устранила эту проблему благодаря корректировке программного обеспечения и улучшению методов обработки сигнала. Они сообщают о чистом увеличении скорости передачи данных, даже при меньшем количестве активных электродов.

Эта «неудача» подчеркивает сложность технологии Neuralink. Несмотря на то, что технология не является абсолютно новой — интерфейсы мозг-компьютер существуют уже несколько десятилетий — акцент Neuralink на беспроводной передаче данных предлагает потенциально меняющую жизнь технологию для людей с параличом.