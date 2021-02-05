Наука и технологии
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Первый отзыв на товар в интернете оказался важнее остальных
Если он положительный, то товар станет популярным и будет получать хорошие отзывы
Исследователи из Университета Флориды выяснили, что первый отзыв на товар в интернете играет решающую роль в его последующих оценках и популярности. Учёные пришли к этому выводу, заметив, что одни и те же товары на одних сайтах имеют только положительные отзывы, а на других — отрицательные.
Например, товар может получить оценку 4,7 звезды при 100 отзывах на Amazon, но оценку в две звезды при четырёх или пяти отзывах на Walmart или BestBuy. Исследователи, в частности, изучили отзывы на одни и те же модели пылесосов, тостеров, цифровых камер и других товаров на Amazon и Best Buy.
Как оказалось, на будущее товара влияет первый отзыв. От него могут зависеть оценки продукта в течение трёх лет.