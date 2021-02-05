Первый отзыв на товар в интернете оказался важнее остальных

Например, товар может получить оценку 4,7 звезды при 100 отзывах на Amazon, но оценку в две звезды при четырёх или пяти отзывах на Walmart или BestBuy. Исследователи, в частности, изучили отзывы на одни и те же модели пылесосов, тостеров, цифровых камер и других товаров на Amazon и Best Buy.

Как оказалось, на будущее товара влияет первый отзыв. От него могут зависеть оценки продукта в течение трёх лет.