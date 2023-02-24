Первый пока не готов, а TSMC уже готова потратить $7,4 млрд на еще один завод в Японии

Строительство второго завода TSMC в Японии обойдется более чем в 1 трлн иен (или в 7,4 млрд в долларовом эквиваленте). Когда пресс-службу TSMC попросили прокоммментировать эту информацию, там сослались на комментарии генерального директора Си Си Вэя на последнем квартальном собрании акционеров в январе, где он сообщил, что компания рассматривает возможность строительства второго завода в Японии. Пресс-служба отметила, что ей нечего добавить.

На данный момент TSMC строит свой первый литейный завод в Японии на острове Кюсю, производство полупроводников 12-нм и 16-нм должно начаться в следующем году.