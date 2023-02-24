Первый пока не готов, а TSMC уже готова потратить $7,4 млрд на еще один завод в Японии

Первый пока не готов, а TSMC уже готова потратить $7,4 млрд на еще один завод в ЯпонииИли более 1 триллиона иен
TSMC планирует построить второй завод по производству чипов в Японии для производства чипов по 5 и 10-нм технологии, сообщает газета Nikkan Kogyo. Напомним, что первый завод все еще не построен
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Строительство второго завода TSMC в Японии обойдется более чем в 1 трлн иен (или в 7,4 млрд в долларовом эквиваленте). Когда пресс-службу TSMC попросили прокоммментировать эту информацию, там сослались на комментарии генерального директора Си Си Вэя на последнем квартальном собрании акционеров в январе, где он сообщил, что компания рассматривает возможность строительства второго завода в Японии. Пресс-служба отметила, что ей нечего добавить.
На данный момент TSMC строит свой первый литейный завод в Японии на острове Кюсю, производство полупроводников 12-нм и 16-нм должно начаться в следующем году.