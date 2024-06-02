Первый полет Boeing Starliner отложили уже в который раз

Следующий запуск возможен в среду, пока команды NASA и United Launch Alliance (ULA) работают над устранением неполадок. По предварительным данным, плата в одном из трех важнейших компьютеров обратного отсчета не загрузилась вовремя, хотя в конечном итоге она активировалась. Этот инцидент знаменует собой очередную задержку программы Starliner, которая уже отстает от первоначального графика на семь лет.

Космический корабль Starliner должен доставить двух астронавтов на Международную космическую станцию, где они проведут неделю, после чего вернутся обратно. Успех миссии имеет решающее значение для Boeing, поскольку компания стремится присоединиться к SpaceX, чтобы обеспечить NASA пилотируемыми кораблями для полетов на станцию.