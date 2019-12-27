Первый полк с гиперзвуковым оружием «Авангард» начал защищать Россию

Об этом сообщили в Минобороны России. Армия получила новейший ракетный комплекс, крылатый блок которого сложен для перехвата средствами противоракетной обороны.

Министр обороны уже назвал это «знаменательным событием и для страны, и для Вооружённых сил». Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) уточнил, что первый полк с «Авангардом» заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии в Оренбургской области.

Стоит отметить, что блоки «Авангард» первоначально будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ. Чуть позже их смогут нести новые межконтинентальные ракеты «Сармат». Преимущество «Авангарда» в том, что при движении к цели он совершает непредсказуемое маневрирование.