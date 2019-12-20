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Первый полностью китайский авианосец назвали лучше российского
По конструкции они похожи
На днях первый китайский авианосец собственного производства Shandong поступил на вооружение военно-морских сил народно-освободительной армии Китая. Он стал вторым таким кораблём страны после «Ляонина». По сравнению с российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» новый китайский авианосец имеет лучшие характеристики.
Что интересно, конструкция Shandong в значительной степени повторяет конструкцию указанного крейсера. В этом он схож «Ляонином», который был создан на основе недостроенного корабля того же класса.
Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на Popular Mechanics, Shandong способен вмещать до 36 военных самолётов (какого класса, правда, не указано). А вот «Адмирал Кузнецов» может переносить до 26 лёгких истребителей МиГ-29К.
Кроме того, Shandong лучше и своего предшественника «Ляонина»: тот мог перевозить на 12 самолётов меньше.