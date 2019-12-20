Первый полностью китайский авианосец назвали лучше российского

Что интересно, конструкция Shandong в значительной степени повторяет конструкцию указанного крейсера. В этом он схож «Ляонином», который был создан на основе недостроенного корабля того же класса.

Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на Popular Mechanics, Shandong способен вмещать до 36 военных самолётов (какого класса, правда, не указано). А вот «Адмирал Кузнецов» может переносить до 26 лёгких истребителей МиГ-29К.

Кроме того, Shandong лучше и своего предшественника «Ляонина»: тот мог перевозить на 12 самолётов меньше.