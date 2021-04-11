Первый полёт марсианского вертолёта перенесли из-за сбоя

Сбой привёл к досрочному завершению попытки раскрутить винты беспилотника до больших скоростей. Сейчас специалисты NASA пытаются выяснить причины инцидента.

В начале апреля Ingenuity разместили на поверхности Марса. После этого он направился к точке наблюдений. Беспилотник уже успешно проверил систему терморегуляции и камеру. Также он смог раскрутить свои винты.

9 апреля винты раскрутили снова, но они не смогли набрать нужную скорость для подъёма вертолёта. Во время испытаний при переводе бортового компьютера из предполётного режима в полетный случилось ложное срабатывание таймера. Поэтому раскрутка была завершена досрочно.

Теперь первый полёт вертолёта намечен на 14 апреля.