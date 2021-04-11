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Наука и технологии
Сегодня в 14:48

Первый полёт марсианского вертолёта перенесли из-за сбоя

Он состоится в среду
Вечером 11 апреля должен был состояться первый полёт марсианского вертолёта Ingenuity. Этот аппарат привёз на планету марсоход Perseverance. Как оказалось, полёт беспилотника перенесли на два дня из-за сбоя.

Сбой привёл к досрочному завершению попытки раскрутить винты беспилотника до больших скоростей. Сейчас специалисты NASA пытаются выяснить причины инцидента.

В начале апреля Ingenuity разместили на поверхности Марса. После этого он направился к точке наблюдений. Беспилотник уже успешно проверил систему терморегуляции и камеру. Также он смог раскрутить свои винты.

9 апреля винты раскрутили снова, но они не смогли набрать нужную скорость для подъёма вертолёта. Во время испытаний при переводе бортового компьютера из предполётного режима в полетный случилось ложное срабатывание таймера. Поэтому раскрутка была завершена досрочно.

Теперь первый полёт вертолёта намечен на 14 апреля.