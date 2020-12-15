Первый полёт МС-21 с российскими двигателями попал на видео

Самолёт стартовал на аэродроме Иркутского авиационного завода. Полёт длился 1 час 25 минут. МС-21 управлял экипаж в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьёва. Во время полёта проверили режимы работы двигателя, устойчивость самолёта и его управляемость.

Напомним, МС-21 — это гражданский самолёт среднемагистрального класса. Сейчас проходят сертификационные испытания версии самолёта с американскими двигателями PW1400. Она называется МС-21-300 и является базовой. В будущем заказчики самолёта смогут выбирать, какую версию с какими двигателями они хотят эксплуатировать.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что первый полёт МС-21 с полностью российским гражданским двигателем — доказательство способности России создавать высокотехнологичную конкурентоспособную гражданскую технику в непростых условиях.