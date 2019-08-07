Первый полёт ударного российского беспилотника «Охотник» показали на видео

Сообщается, что полёт продолжался более 20 минут. За время испытания беспилотник несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров. Затем он успешно приземлился.
По видео заметно, что «Охотник» имеет серую камуфляжную окраску. Аппарат также оснащён специальным покрытием, которое делает его практически незаметным для радиолокационной разведки. Сам беспилотник оборудован аппаратурой для оптико-электронного и радиотехнического обнаружения аппаратов противника.
«Охотник», в основном, называют российским ответом на зарубежные разработки, в частности, экспериментальный аппарат Northrop Grumman X-47B.