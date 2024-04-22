Первый программируемый контроллер из РФ впервые показали

Завод «Микрон», часть группы компаний «Элемент», показал первый в России прототип программируемого логического контроллера (ПЛК), основанный на отечественном микроконтроллере RISC-V «MIK32 Амур». Этот ПЛК предназначен для различных отраслей, где требуется непрерывная работа, таких как промышленная автоматизация, машиностроение, энергетика и системы безопасности. Презентация ПЛК состоялась на выставке «ExpoElectronica 2024».

Генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова сообщила, что прототип ПЛК на базе микроконтроллера Амур предназначен для автоматизации промышленных процессов и контроля технологических объектов в различных секторах, включая энергетику, нефтегазовую промышленность и критическую инфраструктуру.

Параметры ПЛК включают 10 дискретных входов, 2 аналоговых входа, 8 дискретных выходов, интерфейсы USB или RS485, оперативную память 16 КБ и память программ EEPROM объёмом 8 КБ и FLASH памятью в 2 МБ. Разработчики утверждают, что новая технология позволит быстро обеспечить защищённые российские решения для объектов критической инфраструктуры, таких как производственные предприятия и системы водоснабжения.