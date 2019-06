Первый производитель чипов рассказал об убытках из-за санкций против Huawei

Свой прогноз Broadcom включил в отчёт по итогам второго квартала. Похоже, это самый убедительный пример, показывающий, насколько дорого мировой экономике обойдётся конфликт США с Китаем и Huawei, в частности.

Стоимость же акций Broadcom упала на 8,6%, тенденция на снижение наблюдается и у других производителей чипов Qualcomm, Applied Materials Inc, Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc и Xilinx Inc (от 1,5 до 3% падения).

РБК, ссылаясь на отчёт Broadcom, также пишет, что чистая прибыль Broadcom за последний квартал упала на 81%, до $691 миллионов. Причиной падения журналисты называют ухудшение продаж полупроводников на фоне торгового конфликта США и Китая.