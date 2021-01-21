Первый серийный истребитель Су-57 защитит Юг России

Как пишет «РИА Новости», неофициально об этом стало известно ещё в декабре. Где именно будет дислоцироваться Су-57, не раскрывалось. Однако была информация, что перед поступление в строевую часть самолёт испытают в Государственном лётно-испытательном центре в Ахтубинске.

Всего к концу 2024 года Воздушно-космические силы (ВКС) России должны получить 22 новых Су-57, а к концу 2028 — 76.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, а также наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО.