Наука и технологии
Сегодня в 14:34
Первый твит основателя Twitter продают за миллионы рублей
В виде NFT-токена
Основатель Twitter Джек Дорси выставил на криптоаукцион свой первый твит. Сообщение продают в виде NFT-токена. Стоимость лота уже превысила $360 тысяч (около 27 млн рублей).
NFT — невзаимозаменяемый токен. Каждый такой токен является уникальным, его нельзя подделать, разделить или незаметно заменить. То есть технология подходит для того, чтобы закрепить права на какой-либо объект, например твит.
Победитель аукциона получит «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». Твит, который был написан 15 лет назад, конечно, останется доступен в Twitter. В нём написано «just setting up my twttr» («Просто настраиваю мой твиттр»). Твит можно купить за криптовалюту. По сути, покупатель приобретёт автограф автора.