Первый твит основателя Twitter продают за миллионы рублей

NFT — невзаимозаменяемый токен. Каждый такой токен является уникальным, его нельзя подделать, разделить или незаметно заменить. То есть технология подходит для того, чтобы закрепить права на какой-либо объект, например твит.

Победитель аукциона получит «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». Твит, который был написан 15 лет назад, конечно, останется доступен в Twitter. В нём написано «just setting up my twttr» («Просто настраиваю мой твиттр»). Твит можно купить за криптовалюту. По сути, покупатель приобретёт автограф автора.