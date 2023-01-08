Первый в истории космический старт из Великобритании случится через два дня

Virgin Orbit использует самолет-носитель Cosmic Girl, который взлетает со взлетно-посадочной полосы с ракетой LauncherOne, установленной под ним. Cosmic Girl сбрасывает LauncherOne на высоте около 11 км, затем ракета включает свои двигатели и отправляется на орбиту.

Во время этой миссии LauncherOne доставит на орбиту в общей сложности девять небольших спутников для семи различных клиентов.

"Миссии этих спутников охватывают широкий спектр деятельности, направленной на улучшение жизни на планете Земля, включая снижение воздействия производства на окружающую среду, предотвращение незаконной торговли, контрабанды и терроризма, а также множество функций национальной безопасности", - говорится в описании миссии.