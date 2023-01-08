Первый в истории космический старт из Великобритании случится через два дня

Первый в истории космический старт из Великобритании случится через два дняС космодрома Корнуолл
Миссия Virgin Orbit должна стартовать в 17:16 по восточному времени в понедельник 9 января (10 января в 01:16 по Москве) с космодрома Корнуолл, сообщили представители компании. Это станет первым в истории орбитальным запуском из Великобритании и первым коммерческим полетом из Западной Европы.
Фото: Virgin Orbit
Virgin Orbit использует самолет-носитель Cosmic Girl, который взлетает со взлетно-посадочной полосы с ракетой LauncherOne, установленной под ним. Cosmic Girl сбрасывает LauncherOne на высоте около 11 км, затем ракета включает свои двигатели и отправляется на орбиту.
Во время этой миссии LauncherOne доставит на орбиту в общей сложности девять небольших спутников для семи различных клиентов.
"Миссии этих спутников охватывают широкий спектр деятельности, направленной на улучшение жизни на планете Земля, включая снижение воздействия производства на окружающую среду, предотвращение незаконной торговли, контрабанды и терроризма, а также множество функций национальной безопасности", - говорится в описании миссии.