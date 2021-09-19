Первый в истории непрофессиональный экипаж космического корабля вернулся на Землю

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Первый в истории непрофессиональный экипаж космического корабля вернулся на ЗемлюПолёт полностью оплатил миллиардер Айзекман
Ранее космический корабль Crew Dragon впервые в истории вышел на орбиту с полностью гражданским экипажем. Теперь непрофессиональные космонавты вернулись на Землю, приводнившись в Атлантике.
Экипаж состоял из четырёх человек — миллиардера Джареда Айзекмана, помощника врача Хейли Арсено, ветерана ВВС США и аэрокосмического инженера Криса Семброски, а также пилота Сиан Проктор. Эти люди пробыли на орбите Земли три дня. Интересно, что космический корабль находился на высоте 575 километров, то есть выше, чем Международная космическая станция — 420 километров.
Айзекман сам оплатил полёт, а также собрал с его помощью собрать $200 млн для больницы St. Jude, которая специализируется на лечении детей. Также члены экипажа провели на орбите научные эксперименты.