Первый в мире 3D-печатный отель начали возводить в Техасе

Владелица Лиз Ламберт подчеркнула «творческую свободу», которую предоставляет 3D-печать, позволяя отказаться от привычных «коробочных дизайнов» отелей. Гибкость принтера Vulcan позволяет создавать закругленные стены и волнистые коридоры.

Хотя 3D-печать революционизировала различные отрасли, включая производство и прототипирование, она вызывает беспокойство о возможном вытеснении квалифицированного труда, по крайней мере об этом часто вспоминают СМИ. Тем не менее, технология по-прежнему требует человеческого контроля для эксплуатации и доводки.