Первый в мире 3D-печатный отель начали возводить в Техасе

Опубликовано 28 сентября 2024, 15:001 мин.
Первый в мире 3D-печатный отель начали возводить в ТехасеЗабронировать пока нельзя
El Cosmico, уникальный отель и кемпинг в Марфа, Техас, прокладывает путь в будущее с помощью первых в мире 3D-печатный отелей. Используя 3D-принтер ICON Vulcan, на площадке планируется построить 43 номера и 18 жилых помещений, акцентируя внимание на дизайне с изогнутыми и органическими формами.
© ICON
Владелица Лиз Ламберт подчеркнула «творческую свободу», которую предоставляет 3D-печать, позволяя отказаться от привычных «коробочных дизайнов» отелей. Гибкость принтера Vulcan позволяет создавать закругленные стены и волнистые коридоры.
Хотя 3D-печать революционизировала различные отрасли, включая производство и прототипирование, она вызывает беспокойство о возможном вытеснении квалифицированного труда, по крайней мере об этом часто вспоминают СМИ. Тем не менее, технология по-прежнему требует человеческого контроля для эксплуатации и доводки.