Первый в мире беспилотник с лазерным оружием успешно пострелял

Лазерное оружие на дрон может на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы. Максимальная высота полёта аппарата составляет 3000 метров. Во время испытаний дрон стрелял по стальной пластине.

Военным беспилотник будет полезен тем, что позволит уничтожать взрывные устройства без привлечения сапёров.

Ранее СМИ сообщили, что Турция передаст Украине 24 беспилотника Bayraktar. Дрон Bayraktar TB2 способен нести максимальную нагрузку более 150 килограмм, летать на высоте до 6700 метров и проводить в воздухе более 24 часов.