Первый в мире двухместный истребитель пятого поколения взлетел

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Первый в мире двухместный истребитель пятого поколения взлетелКитайский самолёт
Военные блоги, а также пользователи китайской социальной сети Weibo рассказали, что 25 октября 2021 года совершил свой первый испытательный полёт прототип двухместного варианта истребителя J-20, получившего обозначение J-20B. Это первый такой самолёт пятого поколения в мире.
Испытательный полёт прошёл на лётно-испытательной станции авиастроительного предприятия Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) в Чэнду.
Стоит отметить, что самолёт J-20B — это развитие Chengdu J-20, первого китайского истребителя пятого поколения. Впервые эта машина взлетела 11 января 2011 года. Китай приступил к её эксплуатации в 2017 году. Сейчас страна разрабатывает ещё один истребитель пятого поколения с обозначением J-31. Это, скорее всего, будет палубный боевой самолёт.
Источник: Dambiev