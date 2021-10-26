Первый в мире двухместный истребитель пятого поколения взлетел

Стоит отметить, что самолёт J-20B — это развитие Chengdu J-20, первого китайского истребителя пятого поколения. Впервые эта машина взлетела 11 января 2011 года. Китай приступил к её эксплуатации в 2017 году. Сейчас страна разрабатывает ещё один истребитель пятого поколения с обозначением J-31. Это, скорее всего, будет палубный боевой самолёт.