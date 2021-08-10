Первый в мире кинотеатр начал продавать билеты за биткойны

Кинотеатры AMC Theatres начнут принимать криптовалютные платежи к концу 2021 года. У компании есть 593 кинотеатра в США.

Стоит отметить, что AMC Theatres сильно пострадала за 18 месяцев пандемии, как и все другие. Из-за коронавирусных ограничений люди не могли полноценно ходить в кино. В январе AMC даже пришлось привлечь $917 млн, чтобы не стать банкротом. К счастью, пользователи Reddit начали активно поддерживать компанию, поэтому за пять месяцев её акции выросли на 1400% — до $39 за штуку.

На момент публикации новости, биткойн оценивается примерно в $46 тысяч.