Первый в мире постер к фильму выставили на аукцион

На 15-минутном сеансе в 1895 году было показано 13 их короткометражных фильмов, каждый из которых длился менее минуты. Такое непритязательное начало ознаменовало рождение кинематографа, но будущее этой новой технологии было еще неясно. Возможно, на первый показ не хватило зрителей, но вскоре у входа в импровизированный кинотеатр образовались очереди. В начале 1896 года более 2 000 зрителей заплатили по 1 франку, чтобы увидеть шоу Люмьеров.

Успех привел к созданию рекламных плакатов, и один из них, выполненный в альбомном формате, выставлен на аукцион как редкий артефакт зарождения кинематографа. Аукцион Heritage Auctions оценивает его стоимость в 50-100 тыс долларов. Но сколько будут готовы отдать за него энтузиасты – вопрос открытый.