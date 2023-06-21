Первый в мире тест на беременность по слюне поступил в продажу

В течение 10 минут на экране прибора отображаются результаты: две линии для положительного результата теста на беременность и одна линия для отрицательного результата. Тест выявляет повышенный уровень гормона β-ХГЧ в слюне, начиная примерно с трех-четырех недель беременности.

В ходе клинических испытаний SaliStick показал точность около 95%, когда тест проводился в первый день пропущенной менструации.

Израильский стартап Salignostics, занимающийся тестированием слюны, и параллельно с этим организация, создавшая SaliStick, заключила партнерство с Abingdon Health и уже добивается разрешения на использование их продукта в Штатах.