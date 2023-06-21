Первый в мире тест на беременность по слюне поступил в продажу

Первый в мире тест на беременность по слюне поступил в продажуНо пока в двух странах
На рынке появился первый в мире тест на беременность, который определяет ее по слюне, SaliStick. Доступный пока что в магазинах Великобритании и Ирландии за £9.99, этот портативный аппликатор собирает образец слюны, который затем анализируется прибором.
В течение 10 минут на экране прибора отображаются результаты: две линии для положительного результата теста на беременность и одна линия для отрицательного результата. Тест выявляет повышенный уровень гормона β-ХГЧ в слюне, начиная примерно с трех-четырех недель беременности.
В ходе клинических испытаний SaliStick показал точность около 95%, когда тест проводился в первый день пропущенной менструации.
Израильский стартап Salignostics, занимающийся тестированием слюны, и параллельно с этим организация, создавшая SaliStick, заключила партнерство с Abingdon Health и уже добивается разрешения на использование их продукта в Штатах.