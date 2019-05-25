Первый в России круизный лайнер был спущен на воду

Спуск на воду произошёл под Астраханью на судостроительном заводе «Лотос». В 2020 году судно уже планируют сдать в эксплуатацию. «Пётр Великий» будет выполнять круизы по Чёрному и Каспийскому морям.

Лайнер может вместить до 310 пассажиров и 90 членов экипажа. Его длина равна 141 м. На лайнере будет размещён бассейн, поле для игры в гольф, зона с массажными кабинетами и даже турецкая сауна.

На судне предусмотрены каюты для людей с ограниченными возможностями. Пассажиры смогут подключаться к Wi-Fi и пользоваться телефонной связью.