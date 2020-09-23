Первым устройством Apple с дисплеем Mini-LED станет iPad Pro

Куо рассказал, что массовое производство компонентов для Mini-LED дисплеев начнётся в четвёртом квартале 2020 года. Однако пока неясно, когда выйдет сам iPad Pro.

Издание The Verge напомнило, что, по слухам, Apple создаёт шесть устройств с новыми дисплеями. Mini-LED по сравнению с OLED имеет ряд преимуществ: например, более высокую контрастность. Помимо iPad Pro в линейке этих устройств будут 27-дюймовый iMac Pro, 14,1-дюймовый MacBook Pro, 16-дюймовый ‌MacBook Pro‌, 10,2.-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый ‌iPad‌ mini. Планшет iPad Pro, по всему видимому, увидит свет раньше всех.