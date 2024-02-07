Перья у динозавров были для охоты: ученые создали робота для проверки теории

Так появился робо-динозавр, созданный по образцу пернатого динозавра под названием Caudipteryx. Исследователи использовали его для отпугивания кузнечиков — вероятной закуски динозавров. Результаты? Кузнечики в два раза чаще убегали, когда робот хлопал «перьями».

Эта стратегия «броситься в погоню» может объяснить, почему перья со временем стали более крупными и жесткими. Представьте себе, что динозаврам требовались более быстрые движения и более крупная демонстрация, чтобы преследовать убегающую добычу — это могло послужить толчком к эволюции более совершенных перьев.

Некоторые ученые не убеждены в этом. Они утверждают, что у перьев, вероятно, было и другое применение, например, изоляция, демонстрация или даже ранние попытки планирования. Один из экспертов отмечает, что существует множество способов напугать кузнечика, помимо перьев.