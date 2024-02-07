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Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2024, 18:59
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Перья у динозавров были для охоты: ученые создали робота для проверки теории

Наука бывает интересной
Представьте себе роботизированного Ти-Рекса, преследующего кузнечиков с помощью хлопающих «прото-крыльев». Именно так поступили ученые из Южной Кореи, чтобы проверить интересную теорию: перья у некоторых динозавров могли появиться как орудие охоты, а не для полета.

Мы все знаем, что у птиц есть перья, но у динозавров они тоже были. Миллионы лет назад различные динозавры носили перьевые «украшения», даже такие гигантские, как ютираннус. Но почему? Что толку в этих «полукрыльях», если они не могли летать?

Перья у динозавров были для охоты: ученые создали робота для проверки теории
© Jinseok Park, Piotr Jablonski et al., 2024

Так появился робо-динозавр, созданный по образцу пернатого динозавра под названием Caudipteryx. Исследователи использовали его для отпугивания кузнечиков — вероятной закуски динозавров. Результаты? Кузнечики в два раза чаще убегали, когда робот хлопал «перьями».

Эта стратегия «броситься в погоню» может объяснить, почему перья со временем стали более крупными и жесткими. Представьте себе, что динозаврам требовались более быстрые движения и более крупная демонстрация, чтобы преследовать убегающую добычу — это могло послужить толчком к эволюции более совершенных перьев.

Некоторые ученые не убеждены в этом. Они утверждают, что у перьев, вероятно, было и другое применение, например, изоляция, демонстрация или даже ранние попытки планирования. Один из экспертов отмечает, что существует множество способов напугать кузнечика, помимо перьев.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#динозавры
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#робот
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#исследование