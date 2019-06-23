Песков рассказал, как Путин пользуется интернетом

По его словам, президент не «живёт» в сети, как поколение молодых людей младше 25 лет. Но, поскольку интернет стал неотъемлемой частью жизни, Путин не может игнорировать его. Он «воспринимает новые форматы» и понимает, что у нового поколения есть своё понимание различных процессов, и с молодыми людьми тоже надо говорить.

Об этом Песков говорил в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Напомним, первого мая Путин подписал закон о «суверенном интернете», который предполагает централизованную маршрутизацию трафика и полную автономность российского сегмента сети в случае сбоев или намеренных вмешательств из-за рубежа.