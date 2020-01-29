Наука и технологии
Сегодня 18:28
Philips объяснила отказ выпускать бытовую технику
Компания сосредоточится на медицинских технологиях
Стало известно, что компания Philips собирается выделить производство бытовой техники в отдельный бизнес и продать его. Производитель уже объяснил причину такого решения.
Сообщается, что создание юридической структуры для этого бизнеса займёт от года до полутора лет. Когда всё будет готово, Philips продаст новую организацию, то есть, по сути, откажется от выпуска бытовой техники.
Как рассказал генеральный директор Royal Philips, компания приняла такое решение из-за того, что производство бытовой техники больше не отвечает её стратегическим целям. Вместо этого Philips намерена сосредоточиться на бизнесе в области медицинских технологий.
Также отмечается, что в прошлом году компания заработала 2,3 млрд евро на производстве бытовой техники.