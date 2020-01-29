Philips объяснила отказ выпускать бытовую технику

Сообщается, что создание юридической структуры для этого бизнеса займёт от года до полутора лет. Когда всё будет готово, Philips продаст новую организацию, то есть, по сути, откажется от выпуска бытовой техники.

Как рассказал генеральный директор Royal Philips, компания приняла такое решение из-за того, что производство бытовой техники больше не отвечает её стратегическим целям. Вместо этого Philips намерена сосредоточиться на бизнесе в области медицинских технологий.

Также отмечается, что в прошлом году компания заработала 2,3 млрд евро на производстве бытовой техники.