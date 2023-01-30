Наука и технологии
20:13, 30 января 2023
1 мин.

Philips сократит 6000 рабочих мест по всему миру

Уже не первая технологическая компания так делает

Производитель потребительских товаров и медицинского оборудования Philips заявил, что сократит ещё 6000 рабочих мест по всему миру. Так компания надеется восстановить прибыльность после массового отзыва неисправных респираторов для сна.

Philips сократит 6000 рабочих мест по всему миру

Фото: Flickr

Компания сообщила о «сложном, но необходимом» сокращении рабочих мест. Её убытки составили 1,6 млрд евро в 2022 году, в основном из-за проблем с безопасностью.

Несколько месяцев назад Philips уже объявила о сокращении 4000 должностей. В настоящее время компания сталкивается с расследованиями и судебными исками в Соединённых Штатах. Ранее она была вынуждена отозвать приборы для лечения людей с проблемами сна, которые оказались токсичными.

Источник:TechXplore
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