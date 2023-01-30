Philips сократит 6000 рабочих мест по всему миру

Компания сообщила о «сложном, но необходимом» сокращении рабочих мест. Её убытки составили 1,6 млрд евро в 2022 году, в основном из-за проблем с безопасностью.

Несколько месяцев назад Philips уже объявила о сокращении 4000 должностей. В настоящее время компания сталкивается с расследованиями и судебными исками в Соединённых Штатах. Ранее она была вынуждена отозвать приборы для лечения людей с проблемами сна, которые оказались токсичными.