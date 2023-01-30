Philips сократит 6000 рабочих мест по всему миру

20:13, 30 января 2023
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Philips сократит 6000 рабочих мест по всему мируУже не первая технологическая компания так делает
Производитель потребительских товаров и медицинского оборудования Philips заявил, что сократит ещё 6000 рабочих мест по всему миру. Так компания надеется восстановить прибыльность после массового отзыва неисправных респираторов для сна.
Фото: Flickr
Компания сообщила о «сложном, но необходимом» сокращении рабочих мест. Её убытки составили 1,6 млрд евро в 2022 году, в основном из-за проблем с безопасностью.
Несколько месяцев назад Philips уже объявила о сокращении 4000 должностей. В настоящее время компания сталкивается с расследованиями и судебными исками в Соединённых Штатах. Ранее она была вынуждена отозвать приборы для лечения людей с проблемами сна, которые оказались токсичными.