Пифагор ошибался: универсальной музыкальной гармонии не существует

Исследователи из Кембриджского университета, Принстонского университета и Института эмпирической эстетики Макса Планка провели масштабное исследование, поставив под сомнение как математические, так и психологические объяснения музыкальной гармонии. Их выводы, опубликованные в журнале Nature Communications, представляют собой два ключевых момента:

Мы предпочитаем несовершенство: вопреки ожиданиям, исследование показало, что слушатели на самом деле предпочитают аккорды с небольшими отклонениями от традиционных математических соотношений. Такое «несовершенство» придает музыке сложность и интригу, делая ее более привлекательной.

Исследование также показало, что традиционные математические соотношения имеют меньшее значение для инструментов, не входящих в западную музыкальную систему. Такие инструменты, как гонги, колокольчики и некоторые виды ксилофонов, известные своими уникальными тембрами и физическими свойствами, создают свои собственные уникальные формы консонанса и диссонанса, не зависящие от установленных математических принципов.

«Когда мы используем такие инструменты, как яванский „бонанг“, особые числа Пифагора становятся неактуальными», — объясняет доктор Питер Харрисон, соавтор и директор Центра музыки и науки Кембриджского университета. «Эти инструменты создают совершенно новые образцы гармонии и диссонанса».

В исследовании приняли участие более 4 000 человек из США и Южной Кореи, которые участвовали в онлайн-экспериментах с различными музыкальными фрагментами. Результаты показали, что участники не только предпочитают легкие несовершенства в знакомых аккордах, но и способны оценить уникальные созвучия бонанга, несмотря на то, что ранее не были знакомы с яванской музыкой.