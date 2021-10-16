Пикапы Toyota «превратили» в БМП-3

Наука и технологии
Сегодня в 19:28
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Пикапы Toyota «превратили» в БМП-3Для учений
В британских сухопутных войсках стали применять поддельные БМП-3. Их сделали из пикапов Toyota Hilux.
Как пишет «Российская газета», макеты выполнены в натуральную величину. Они в целом повторяют элементы конструкции настоящих боевых машин пехоты. Там есть имитаторы спаренных пушек, курсовых пулемётов, прицелов, фар, дымовых гранатомётов. Отмечается, что такие «БМП-3» легко идентифицируются во время учений на полигонах.
Чтобы водитель мог сесть в такую машину, в левой стороне имеется поднимающийся вверх фрагмент борта.
Сообщается, что в будущем создадут и макеты бронеавтомобилей, различных лёгких самоходных артиллерийских и пулемётных установок, может быть даже, основных боевых танков, похожих на российские Т-90С.
Имитатор БМП-3 находится в ненастоящем населённом пункте, где отрабатываются навыки ведения уличного боя.