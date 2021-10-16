Пикапы Toyota «превратили» в БМП-3

Чтобы водитель мог сесть в такую машину, в левой стороне имеется поднимающийся вверх фрагмент борта.

Сообщается, что в будущем создадут и макеты бронеавтомобилей, различных лёгких самоходных артиллерийских и пулемётных установок, может быть даже, основных боевых танков, похожих на российские Т-90С.

Имитатор БМП-3 находится в ненастоящем населённом пункте, где отрабатываются навыки ведения уличного боя.