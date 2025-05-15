Пиксельные NFT-портреты CryptoPunks передадут музеям

NODE Foundation, получившая в апреле грант в $ 25 млн, намерена «защитить наследие» CryptoPunks, сделав их доступными для музеев, коллекционеров и исследователей. Глава фонда Мики Малка назвал коллекцию «культурным феноменом», который изменил восприятие цифрового искусства. Yuga Labs, купившая CryptoPunks в 2022 году за неназванную сумму, сохранит права на свои токены, как и другие владельцы.

На пике NFT-бума в 2021 году CryptoPunk продавался за $ 23,7 млн, но рынок с тех пор охладел.