Пиксельные NFT-портреты CryptoPunks передадут музеям

Опубликовано 15 мая 2025, 00:001 мин.
Пиксельные NFT-портреты CryptoPunks передадут музеямCryptoPunks переходят к некоммерческой организации
Yuga Labs, создатель Bored Ape Yacht Club, продал легендарную коллекцию NFT CryptoPunks некоммерческой организации Infinite Node Foundation, сообщает TechCrunch. CryptoPunks, 10 000 пиксельных портретов, созданных Larva Labs в 2017 году, считаются пионерами рынка NFT — уникальных цифровых активов, хранящихся на блокчейне Ethereum. Подробности сделки не разглашаются, но переход знаменует смену фокуса с коммерции на сохранение «искусства».
© CryptoPunks
NODE Foundation, получившая в апреле грант в $ 25 млн, намерена «защитить наследие» CryptoPunks, сделав их доступными для музеев, коллекционеров и исследователей. Глава фонда Мики Малка назвал коллекцию «культурным феноменом», который изменил восприятие цифрового искусства. Yuga Labs, купившая CryptoPunks в 2022 году за неназванную сумму, сохранит права на свои токены, как и другие владельцы.
На пике NFT-бума в 2021 году CryptoPunk продавался за $ 23,7 млн, но рынок с тех пор охладел.