Наука и технологии
Сегодня 17:56
«Пиксельных» героев старых игр сделали реалистичнее с помощью нейросети
Некоторые результаты вышли жуткими
Программист опубликовал инструмент Face-Depixelizer, с помощью которого картинки с низким разрешением можно делать более качественными. Используя эту нейросеть, «пиксельных» героев старых игр сделали реалистичнее. И получилось в некоторых случаях жутко.
Долго всё это описывать не имеет смысла. Лучше один раз посмотреть. Вот, например, Марио:
Jonathan Fly
А вот герой Doom, и он выглядит менее жутко:
Персонажи Minecraft тоже прошли через программу:
Как становится ясно, инструмент просто подбирает наиболее похожее на пиксельный оригинал лицо. О подобной программе мы уже писали: технологию изобрели в Университете Дьюка, и она способна улучшать качество фотографий в 64 раза. Инструмент просто генерирует аналогичные тем, что были в оригинале, лица.