ferra.ru

«Пиксельных» героев старых игр сделали реалистичнее с помощью нейросети

Некоторые результаты вышли жуткими
Программист опубликовал инструмент Face-Depixelizer, с помощью которого картинки с низким разрешением можно делать более качественными. Используя эту нейросеть, «пиксельных» героев старых игр сделали реалистичнее. И получилось в некоторых случаях жутко.

Долго всё это описывать не имеет смысла. Лучше один раз посмотреть. Вот, например, Марио:

Jonathan Fly

А вот герой Doom, и он выглядит менее жутко:

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Персонажи Minecraft тоже прошли через программу:

Arrows-left
Arrows-right
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Как становится ясно, инструмент просто подбирает наиболее похожее на пиксельный оригинал лицо. О подобной программе мы уже писали: технологию изобрели в Университете Дьюка, и она способна улучшать качество фотографий в 64 раза. Инструмент просто генерирует аналогичные тем, что были в оригинале, лица.

Останови меня!