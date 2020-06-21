«Пиксельных» героев старых игр сделали реалистичнее с помощью нейросети

Как становится ясно, инструмент просто подбирает наиболее похожее на пиксельный оригинал лицо. О подобной программе мы уже писали: технологию изобрели в Университете Дьюка, и она способна улучшать качество фотографий в 64 раза. Инструмент просто генерирует аналогичные тем, что были в оригинале, лица.