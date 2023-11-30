Пилот сидит с планшетом, вертолет управляется автономно: испытание Airbus FlightLab

Во время недавних испытаний автономная система выполняла все действия - от подготовки к полету и взлета до крейсерского полета, посадки и т. д., в то время как пилот спокойно наблюдал за всем полетом с помощью планшета. Эта футуристическая технология, разработанная компанией, призвана повысить безопасность и снизить нагрузку на пилотов. Она не заменит пилотов-людей, но выступит в роли высокотехнологичного второго пилота, обеспечивая более плавные и безопасные полеты.