Пилот сидит с планшетом, вертолет управляется автономно: испытание Airbus FlightLab

Пилот сидит с планшетом, вертолет управляется автономно: испытание Airbus FlightLabНо о полном «доверии» автоматике говорить пока рано
Лаборатория FlightLab компании Airbus совершила шаг в автономное будущее, успешно испытав полностью автоматизированный полет на вертолете. Забудьте о сложных элементах управления; Airbus создал человеко-машинный интерфейс (HMI) на базе планшета, который позволяет вертолету управлять собой.
Во время недавних испытаний автономная система выполняла все действия - от подготовки к полету и взлета до крейсерского полета, посадки и т. д., в то время как пилот спокойно наблюдал за всем полетом с помощью планшета. Эта футуристическая технология, разработанная компанией, призвана повысить безопасность и снизить нагрузку на пилотов. Она не заменит пилотов-людей, но выступит в роли высокотехнологичного второго пилота, обеспечивая более плавные и безопасные полеты.