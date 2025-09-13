Пилотный союз ALPA выступил против плана по вызову дождей дронами

Опубликовано 13 сентября 2025, 19:451 мин.
Пилотный союз ALPA выступил против плана по вызову дождей дронамиШаманы уже не те
Союз пилотов ALPA призвал Федеральное авиационное управление США (FAA) отклонить заявку стартапа Rainmaker Technology на использование дронов для облачного посева с помощью специальных факелов. Профсоюз выразил опасения по поводу безопасности и заявил, что предложение компании «не обеспечивает достаточного уровня защиты» и представляет «чрезвычайный риск». Rainmaker хочет получить исключение из правил, запрещающих малым дронам перевозить опасные материалы.
Компания планирует использовать два типа факелов — «сгорающий на месте» и выбрасываемый — на квадрокоптере Elijah, который может подниматься до 4,5 км, в зоне, где летают коммерческие авиалайнеры. ALPA отмечает, что в заявке не уточнено, где именно будут проводиться полеты и на каких высотах.
Союз также обеспокоен безопасностью самих факелов, возможным попаданием обломков и экологическим влиянием химических веществ. Rainmaker заявляет, что дроны будут летать над сельскими районами и частными участками, где компания уже согласовала полеты.