Пилотный союз ALPA выступил против плана по вызову дождей дронами

Компания планирует использовать два типа факелов — «сгорающий на месте» и выбрасываемый — на квадрокоптере Elijah, который может подниматься до 4,5 км, в зоне, где летают коммерческие авиалайнеры. ALPA отмечает, что в заявке не уточнено, где именно будут проводиться полеты и на каких высотах.

Союз также обеспокоен безопасностью самих факелов, возможным попаданием обломков и экологическим влиянием химических веществ. Rainmaker заявляет, что дроны будут летать над сельскими районами и частными участками, где компания уже согласовала полеты.