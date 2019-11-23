Пилотов американских истребителей научили выживать в Арктике

Сообщается, что испытания прошли успешно. Набор для выживания оказался эффективен при температуре воздуха до минус 54 градусов по Цельсию. При этом он стал меньше, чем старые подобные наборы. Сокращение размеров было необходимо из-за того, что F-35 имеет уменьшенное пространство под креслом пилота, а именно там хранится набор для выживания.

Новый комплект может поддерживать жизнь лётчика в течение 24 часов. Включает в себя шерстяные варежки, грелки, способные выделять тепло 12 часов, сигнальный огонь, питьевую воду, компас, небольшую лопату, ручную пилу, мультитул, спальный мешок и др.

Набор испытали на базе Международного центра по исследованию Арктики в Аляске. Хоть тесты и были успешными, Военно-воздушным силам (ВВС) США ещё предстоит принять решение о включении комплекта в снаряжение пилотов F-35.