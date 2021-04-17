Пилоты американских истребителей испытали специальные планшеты на борту

Как пишет «Военное обозрение», планшеты устанавливаются на истребители в рамках эксперимента FoX по оптимизации. Суть эксперимента в том, чтобы самолёт обменивался данными с землёй через мобильные приложения.

Во время испытаний вся информация с датчиков F-35A показывалась на планшете. На устройстве были установлены несколько приложений для оказания помощи пилоту в боевых условиях. Одно из приложений должно помогать преодолевать систему ПВО противника.

Отмечается, что пилоты F-35A и раньше летали с планшетом на коленях. Однако раньше эти устройства не были полностью связаны с многочисленными датчиками.