Пилоты американских истребителей отрепетировали удар по С-400

В учениях использовали истребители F-35 обеих стран. Вместе военные отработали нейтрализацию сложных систем противовоздушной обороны (ПВО) и вражеской авиации перед нанесением ударов по наземным целям.

Журналисты пишут, что данный сценарий отражает ситуацию, в которой придётся действовать израильским и американским пилотам в случае передачи Ирану современных истребителей и ЗРК от Москвы или Пекина.

«Российская газета» уточняет, что Иран в 2019 году пытался приобрести С-400 «Триумф». Но Москва тогда отклонила просьбу. Тем не менее, если эмбарго на поставки оружия Тегерану снимут, то Россия может продать Ирану и С-400, и истребители.