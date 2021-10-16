Пилоты гражданской авиации стали чаще ошибаться из-за пандемии

Другой пилот слишком поздно понял, что не выпустил шасси, ещё один начал лететь в неправильном направлении. Об этих случаях пишет Bloomberg. Журналисты отмечают, что всё это происходит в последнее время, после возобновления рейсов, которые были приостановлены на время пандемии.

По данным Oliver Wyman, около 100 тысяч пилотов по всему миру отработали сокращённые часы или вообще ушли в отпуск из-за пандемии. Многие не летали более 18 месяцев. Такое отсутствие практики увеличивает вероятность ошибок.