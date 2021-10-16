Пилоты гражданской авиации стали чаще ошибаться из-за пандемии

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Пилоты гражданской авиации стали чаще ошибаться из-за пандемииУ них был большой перерыв в работе
Вернувшись к работе после пандемии COVID-19, один пилот неназванной авиакомпании забыл запустить второй двигатель самолёта для взлёта. Эта ошибка могла закончиться катастрофой, если бы полёт не прервали. Как оказалось, этот случай не исключение. Пилоты действительно стали чаще ошибаться из-за большого перерыва в работе.
Другой пилот слишком поздно понял, что не выпустил шасси, ещё один начал лететь в неправильном направлении. Об этих случаях пишет Bloomberg. Журналисты отмечают, что всё это происходит в последнее время, после возобновления рейсов, которые были приостановлены на время пандемии.
По данным Oliver Wyman, около 100 тысяч пилотов по всему миру отработали сокращённые часы или вообще ушли в отпуск из-за пандемии. Многие не летали более 18 месяцев. Такое отсутствие практики увеличивает вероятность ошибок.