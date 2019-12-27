Пилоты истребителей получат одежду со встроенным мониторингом здоровья

Командование авиационных систем ВМС США на днях опубликовало запрос на информацию о «тканях физиологического мониторинга» для «биодатчиков одежды, пригодных для использования в морской авиации».

Военные хотят получить эластичные ткани, способные сильно растягиваться, не разрываясь, и возвращаться к исходной форме. Материал также должен быть комфортным для кожи и устойчивым к нагреванию во время пожара.

Стоит отметить, что биосенсорная одежда уже используется в других отраслях, например в профессиональном спорте. Это ткань, оснащённая различными датчиками, которые способны передавать информацию на переносное устройство.