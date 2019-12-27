Наука и технологии
Сегодня 19:08
Пилоты истребителей получат одежду со встроенным мониторингом здоровья
В США
Военно-морские силы (ВМС) США намерены приобрести специальную ткань, из которой можно изготовить биосенсорные костюмы для пилотов. Такие костюмы смогли бы собирать данные о физическом состоянии лётчиков, например частоту сердечных сокращений и глубину дыхательных движений.
Командование авиационных систем ВМС США на днях опубликовало запрос на информацию о «тканях физиологического мониторинга» для «биодатчиков одежды, пригодных для использования в морской авиации».
Военные хотят получить эластичные ткани, способные сильно растягиваться, не разрываясь, и возвращаться к исходной форме. Материал также должен быть комфортным для кожи и устойчивым к нагреванию во время пожара.
Стоит отметить, что биосенсорная одежда уже используется в других отраслях, например в профессиональном спорте. Это ткань, оснащённая различными датчиками, которые способны передавать информацию на переносное устройство.