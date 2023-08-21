Пилоты первого сверхзвукового гражданского самолёта останутся без окон

В июле этого года стали известны первые подробности о российском сверхзвуковом гражданском самолёте под названием «Стриж». Этот самолёт, разрабатываемый инженерами ЦАГИ им. Жуковского, обещает перевозить 25 пассажиров на расстояние до 11 000 км со скоростью почти 2000 км/ч. Его максимальная взлётная масса составит около 80 тонн.

Несмотря на это, конкретных технических деталей о «Стриже» пока нет. Однако на форуме «Армия-2023» директор по развитию центра авиастроения «Навигатор» Артём Хорошанский утверждал, что у этого сверхзвукового самолёта не будет обычных окон. Вместо них будет использоваться передовая система обзора с электронной панелью, что, по его словам, позволит «Стрижу» летать быстро и надёжно.