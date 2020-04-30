Пилоты российских истребителей получат шлемы с дополненной реальностью

Как пишет издание «Известия», система дополненной реальности называется НСЦИ-КОС. Источники в военно-промышленном комплексе рассказали журналистам, что сейчас идёт проработка вопроса.

Пилот истребителя сможет видеть на шлеме данные о высоте, скорости и курсе самолёта, о действующей перегрузке. То есть лётчик будет видеть и реальную картину, и сформированную компьютером одновременно. Считается, что это поможет пилоту в критические ситуации не отвлекаться на приборы или индикатор на лобовом стекле.

Кроме того, во время боя система покажет информацию о положении целей, типе используемого вооружения и количестве имеющихся боеприпасов. Лётчик будет предупреждён также об опасности столкновения с землёй.

Сообщается, что НСЦИ-КОС монтируют на лётные шлемы ЗШ-7.