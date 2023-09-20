Пилоты ВСУ отказываются от выполнения задач из-за российских РЭБ

Российские комплексы РЭБ способны полностью подавлять работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков. В результате украинские летчики регулярно вынуждены отказываться от выполнения боевых задач из-за отказа бортовых систем и возвращаться на базу, сказал источник.

Он добавил, что украинские самолеты возвращаются на базу, используя для навигации наземные ориентиры, поскольку их бортовые системы отказывают из-за помех.

В районе проведения специальной военной операции российские вооруженные силы активно применяют систему РЭБ «Красуха-С4», пишет издание. Сообщается, что, помимо прочего, «Красуха» выводит из строя радиолокационные системы украинских самолетов, заставляя их летать на малых высотах, где они становятся уязвимыми для российских систем ПВО.